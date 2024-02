"Mercato? No, grazie". Pecchia e la strategia Parma

Il non mercato del Parma fa notizia e alla vigilia della sfida al Tardini contro il Venezia, Pecchia ha spiegato perché il club ducale, primo in classifica in Serie B, non abbia avuto un solo momento di tentennamento nello scegliere di non effettuare nessun movimento nella finestra di riparazione: "Il mercato delle altre è una chiacchiera da bar, sono considerazioni che si fanno dall'esterno, poi da dentro non si può sapere cosa succede dalle altre parti. Come detto dopo la Samp, e ora lo ribadisco con ancora più convinzione, quella del club è una strategia condivisa totalmente dal sottoscritto. Continuiamo ad avere fiducia nel gruppo ed in ciascun ragazzo. Poco altro da aggiungere. Sono felice sia terminato, ho grandissimo fiducia in tutti i ragazzi, anche quelli che sono più indietro".