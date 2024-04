Clamoroso a Parma: Rutella dà il via al secondo tempo ma non c'è Melgrati!

Subire tre gol in un tempo è qualcosa che stordisce, ovunque, anche in Serie B. Lo ha dimostrato il Lecco, che ha iniziato il secondo tempo contro il Parma al "Tardini" senza Melgrati. Un giocatore di fondamentale importanza visto che di ruolo fa il portiere. L'arbitro ha dato il via alla ripresa, sbagliando, per poi accorgersi dell'assenza dell'estremo difensore soltanto dopo qualche secondo. Un episodio curioso e figlio del caos, con gli ospiti ormai a un passo dalla Serie C.