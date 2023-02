Pisa-Perugia, conferenza Castori: "Tre calciatori recuperati, c'è un fattore che temo"

Tre vittorie nelle ultime quattro partite, l'ultima in ordine cronologico nel derby contro la Ternana : 3-0 allo stadio "Curi". Il Perugia è in un buon momento e mette nel mirino il Pisa d' D'Angelo , tra le squadre più ostiche in Serie B . L'allenatore degli umbi presentato in conferenza stampa il match in trasferta , valido per l'anticio della ventiseiesima giornata di campionato , in programma domani 24 febbraio alle 20:30 .

Castori ha fatto, innanzittutto, il punto sugli infortunati: "Abbiamo recuperato Struna, Dell’Orco e Curado. Le partite si sommano, i problemi aumentano. È ciclico. Abbiamo l’occasione di buttare nella mischia tanti giovani della Primavera che si allenano con noi da tempo. Sarà un’occasione importante anche per loro".

Piedi ben saldi a terra: "Il nostro campionato è in corso. Le partite una volta giocate passano nel dimenticatoio, a prescindere dal risultato. Siamo concentrati sul Pisa, che è una delle squadre più forti di questo campionato. Abbiamo preso una strada che ci ha portato ad essere in ripresa ma non possiamo abbandonarci ai bilanci".

Massimo rispetto dei prossimi avversari: "Il Pisa sarà ancora più motivato e carico perché ultimamente non è riuscito a vincere in casa. La testa sulla squadra altrui comunque non la metto mai, sono attento a quello che dobbiamo fare noi".

Applausi per Capezzi: "Non lo scopriamo oggi, l’ho voluto fortemente. È un giocatore che si presenta da solo, ha un biglietto da visita che si conosce. Ha fatto una buona partita contro la Ternana, non mi sorprende".