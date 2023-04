Perugia, sconfitta a Genova e ritiro: il comunicato

Tolta la sfida tra Pisa e Ternana, si è giocato il resto del programma della 33a giornata. Nella zona retrocessione cambia tutto partita dopo partita e con i risultati maturati nel pomeriggio diversi club rischiano. Tra questi anche il Perugia, sconfitto dal Genoa al Marassi e quart'ultimo soltanto per il pari tra Spal e Brescia. Un pesante 2 a 0 per i ragazzi di Castori e anche per questo al termina della partita la società avrebbe deciso di mandare in ritiro i biancorossi.