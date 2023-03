Parma-Pisa, D'Angelo: "Secondo posto? Se il Genoa ci fa il regalo possiamo pensarci"

Il Pisa nel segno della continuità. La squadra di D'Angelo supera quota 40 punti in classifica dopo la vittoria sul Parma . La rete siglata da Touré ha squarciato il cielo del Tardini e consegnato un successo importante alla squadra nerazzurra. Dopo la partita con il Perugia , portata a casa in dieci, i toscani spinti da oltre mille sostenitori sono riusciti a bissare e continuare la corsa verso il secondo posto. Al termine della partita ha parlato in conferenza l'allenatore D'Angelo.

Parma-Pisa, le parole di D'Angelo

Luca D'Angelo ha analizzato la sfida dei suoi contro il Parma: "Loro sono una rosa di grande valore e non è mai facile affrontarli. Noi non gli abbiamo permesso di essere pericolosi in 100 minuti. Sono contento della prova dei ragazzi per la bellissima vittoria ottenuta. Dobbiamo continuare su questa squadra. Ormai a questi livelli tutti gli allenatori preparano le partite gara dopo gara. Dobbiamo pensare al nostro percorso senza perdere la concentrazione".

Poi le parole sui singoli: "Touré? è un giocatore molto importante per noi, quando sta bene è un giocatore molto determinante in ogni occasione. Torregrossa? Al momento ha 50 minuti nelle gambe, spero riesca a ritrovare la condizione perché per noi è prezioso. Gliozzi non c'era per un attacco febbrile". In chiusura: "Secondo posto? Se il Genoa ci fa il piacere di perdere oggi possiamo farci un pensierino".