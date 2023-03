Pisa-Palermo, D'Angelo: "Calcoli? Non servono. Contento per un motivo"

Il Pisa arriva da una doppia vittoria nelle ultime due uscite di campionato. Perugia e ultimo il Parma le vittime dei nerazzurri di D'Angelo che ora si preparano ad accogliere il Palermo all'Arena Garibaldi. Una sfida importante per le zone nobili della classifica con le squadre alla ricerca di punti importanti per restare in piena lotta playoff. Alla viglia della partita contro i rosanero ha parlato proprio l'allenatore dei toscani.

Pisa-Palermo, le parole di D'Angelo

D'Angelo ha analizzato il momento dei suoi e la prossima sfida: "Il percorso che stiamo facendo è importante, ma dobbiamo fare ancora tanta strada. Mancano molte partite e i calcoli sono ora inutili. Sono contento della crescita nella fase difensiva della squadra perché per vincere è importante anche quella. Il Palermo si è rinforzato a gennaio, il che la rende una squadra difficile da affrontare. Dovremo fare attenzione alle ripartenze, anche se loro non faranno una partita difensiva. Dovremo giocare ad alti livelli per portare a casa un risultato positivo. Gliozzi? Si è allenato con noi in questi giorni dopo la febbre e può giocare. Valuterò in base alla condizione di tutti chi sta meglio visto che abbiamo giocato due partite dispendiose in pochi giorni".