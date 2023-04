Pisa-Bari: risultato non omologato, cosa è successo

Il risultato di Pisa-Bari (1-2) non è stato omologato . Una decisione, ufficiale, assunta dalla giustizia sportiva per far luce su un episodio contestato.

Serie B, la classifica di Pisa e Bari

Il Pisa è settimo a quota 46 punti in condominio con la Reggina, che ha presentato ricorso avverso la penalizzazione di 3 punti in classifica, il Bari terzo a 60 punti. Almeno per il momento, in attesa che si stabilisca come dirimere la questione.