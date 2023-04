Pisa-Bari, dietrofront di Corrado sul ricorso

Dietrofront del Pisa. La società aveva annunciato il ricorso per la partita persa in casa contro il Bari per il tocco dell'arbitro nell'occasione che ha poi scaturito il gol dei pugliesi. Il Giudice Sportivo per questo motivo aveva messo la gara sub iudice, con il risultato non omologato in attesa di capire il report redatto dal club nerazzurro. A fare un passo indietro sulla vicenda è stato il dg del Pisa, Giovanni Corrado.