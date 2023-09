Pisa, Aquilani: “Nesta? Un onore aver giocato con lui, ma domani…"

Reggiana-Pisa, le dichiarazioni di Aquilani

“La preparazione è stata nulla o quasi, abbiamo fatto un allenamento ieri e oggi rifinitura, più video che campo, per dosare le energie in un momento di gare molto ravvicinate" - così Aquilani ha aperto la conferenza stampa. Poi ha proseguito, parlando dei prossimi avversari: "La Reggiana è una squadra in salute, viene da una vittoria importante, ma non solo. Sono messi bene in campo e abbinano qualità tecnica a ferocia agonistica rilevante. Sappiamo che la partita di domani è di estrema importanza e difficoltà. Siamo concentrati per andare a Reggio facendo una gara seria con consapevolezza”. Su Nesta: “Ho avuto l’onore di giocare con lui. Non credo cambierà qualcosa, ma hanno vinto contro una squadra importante e di grande valore come lo Spezia”.

Sul turnover: “Quando si giocano così tante gare ravvicinate è plausibile pensare di cambiare qualcosa e la rosa ce lo permette. Andiamo a valutare i giocatori che hanno bisogno di rifiatare un po’. Barberis e Torregrossa potrebbero anche giocare dal primo minuto”. Infine su Vignato: “Ha fatto una buona partita, anche se nelle gambe non ha quello che vorrebbe avere. Ha finito la partita in crescendo e ciò dimostra che può dare di più. Più gioca e più entra in condizione”.