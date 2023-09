Reggiana, Nesta: "Con il Pisa vi farò un regalo. Su Aquilani..."

Nesta ha presentato la sfida nella classica conferenza stampa alla vigilia, facendo chiarezza sulla condizione fisica della squadra, dopo le numerose partite disputate.

Reggiana-Pisa, le dichiarazioni di Nesta

“La partita di domani ci vede affrontare una squadra molto forte, con un allenatore che pretende gioco e che ha dato al suo gruppo una grande organizzazione sia difensiva che offensiva. Noi dovremo scendere in campo come facciamo sempre, con convinzione e coraggio. Potremo metterli in difficoltà” - così Nesta ha aperto la conferenza stampa. Poi l'allenatore ha proseguito: “Abbiamo gestito il gruppo: chi ha giocato ha recuperato energie, mentre gli altri hanno lavorato. Abbiamo analizzato la squadra e siamo in buone condizioni, ora serve solo scegliere la formazione giusta e giocare al meglio la nostra gara”. Poi conclude: “Faccio gli auguri a tutti i tifosi della Reggiana, a tutte le persone che collaborano attorno alla società, per una ricorrenza speciale come quella rappresentata dal compleanno del club. Speriamo di fare un regalo alla città”.