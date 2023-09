Pisa, Aquilani: "Mancata vittoria in casa, vi spiego. Valoti e Tramoni ok"

Aquilani alla vigilia di Pisa-Cosenza

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Il Cosenza è una squadra forte, ma i ragazzi sono pronti. Manca la vittoria in casa? È la terza gara che giochiamo qui: una l'abbiamo persa al 95', l'altra potevamo vincerla ma l'abbiamo pareggiata. Non deve diventare un pensiero negativo perché i nostri tifosi devono essere un punto di forza. Per vincere domani dovremo fare una grande partita. Tramoni e Valoti stanno bene, i ragazzi sono motivati, vogliono mettermi in difficoltà nelle scelte, e questo è un aspetto positivo. Torregrossa? Per noi è importante, è stato fermo a lungo ma ha dimostrato di star bene. Lui può aiutarci a migliorare in zona gol, così come altri calciatori. La condizione è migliorata, più giochiamo e meglio è. Qualcuno è un po' più indieitro, qualcuno un po' più avanti, ma quando vedo disponibilità non ho preoccupazioni: lavoriamo sull'aspetto mentale".