Brunori fa volare il Palermo a Venezia, pari tra Reggiana e Pisa

Settima giornata di campionato per la Serie B . Nel pomeriggio gli anticipi con le vittorie di Feralpisalò e Cremonese . In serata in campo altre quattro partite: Palermo vittorioso a Venezia , successo per l' Ascoli contro la Ternana , pareggi a reti bianche nelle altre tre sfide. Il turno verrà completato con le sfide in programma domani: Catanzaro-Cittadella, Parma-Bari e Como-Sampdoria .

Serie B, settimo turno: vola il Palermo

Il Palermo vince la sfida ad alta quota in casa del Venezia. I rosanero vincono e si portano a ridosso del Parma capolista grazie ad uno scatenato Brunori, che dopo un periodo di digiuno si sblocca e trova addirittura una tripletta. Primo gol al 9' su calcio di rigore, la seconda rete al 62' in tap-in. A fissare il risultato sull'1-3 il gol ancora dell'ex Juventus, che sfrutta l'assist di Mancuso e col mancino batte ancora Joronen. In mezzo il momentaneo pareggio degli arancioneroverdi firmato dal solito Pohjanpalo nel recupero del primo tempo. Con questa tripletta, Brunori sale a quota 52 gol con la maglia del Palermo, scavalcando Luca Toni nella classifica dei cannonieri all-time rosanero e piazzandosi così al terzo posto di questa speciale graduatoria.

Vittoria, questa casalinga, per l'Ascoli: i bianconeri stendono la Ternana con la doppietta di Pedro Mendes (rigore siglato alla fine della prima frazione, raddoppio all'89' con uno splendido calcio di punizione). Ko particolarmente amaro per i rossoverdi, che sullo 0-0 si vedono annullare un gol (tocco di mano di Diakité al momento della marcatura) e sbagliano un calcio di rigore con Dionisi (parata di Viviano). Dopo il gol dell'Ascoli altro gol annullato dal Var, stavolta per posizione irregolare di Raimondo. Infine pareggi per 0-0 in Reggiana-Pisa, Sudtirol-Modena e Spezia-Brescia.

RISULTATI