Pisa & Inzaghi: pare la coppia giusta

TORINO - Ormai è certo: il Pisa ripartirà da Filippo Inzaghi. Già due anni fa, Superpippo fu ad un passo dalla panchina toscana. Allora, il club nerazzurro, deluso per la sconfitta in finale playoff patita dal Monza di Berlusconi e Galliani, decise di cambiare allenatore, mandando a casa Luca D’Angelo, lo storico allenatore della promozione in B, e affidando la panchina a Rolando Maran. Una scelta presa dopo un lungo “casting” a cui partecipò anche Inzaghi, ma l’ultima parola la ebbe Alexander Knaster, l’imprenditore britannico naturalizzato statunitense, dal 2021, azionista di larga maggioranza del Pisa. Chissà, il numero 1 del Pisa forse s’è pentito di quella scelta: due anni fa Maran - lungi dall’essere l’allenatore ammirato a Brescia nell’ultimo campionato - a Pisa fallì pesantemente, era un pesce fuor d'acqua, fu esonerato con la squadra che era sul fondo classifica e fu necessario richiamare d’urgenza D’Angelo per raddrizzare la baracca. Però, evidentemente, Knaster rimase impressionato da Inzaghi, conosciuto in quel casting, al punto di sceglierlo per l’annata che va a cominciare. Stagione che dovrà archiviare quella appena conclusa, di fatto anonima, sotto la guida di Alberto Aquilani. E Filippo Inzaghi potrebbe essere davvero l’uomo giusto perché, pur non riuscendo mai a imporsi in Serie A (anche per un pizzico di sfortuna), in B ha numeri davvero notevoli: di fatto, non ha mai fallito una stagione. L’ultima, due annate fa, alla Reggina: nonostante i grossi problemi economici della società, che portarono a pesanti penalizzazioni del club - in seguito escluso dal calcio professionistico - Inzaghi riuscì comunque a portarla ai playoff. Non solo. Finché i problemi non vennero a galla, la squadra lottava per la promozione diretta perché faceva grandi partite. Per dire, al Granillo mise sotto la corazzata Genoa, in seguito promosso in A. Nelle precedenti esperienze di B, Inzaghi portò il Benevento in A a suon di record, nel 2021 (promozione che ebbe un’unica, grande pecca: spremere un po’ troppo i senatori della squadra, giunti poi spompi alla Serie A). L’anno successivo, non stava andando male col Brescia ma patì la “querelle” con Cellino, che gli rinfacciava le troppe sconfitte casalinghe e che lo esonerò nonostante il Brescia fosse nelle prime posizioni (ma chi lo sostituì - Eugenio Corini - di fatto non fece fare alla squadra l’atteso salto di qualità). Ma forse, la volta che Inzaghi fece più la differenza, che incise di più da allenatore, fu al suo debutto nella categoria, quando portò il Venezia - che all’epoca aveva mezzi tecnici piuttosto ridotti - al 5° posto e in semifinale playoff. E quel Venezia, con un gesto di grande umiltà, Inzaghi l’aveva preso in Serie C la stagione prima, dopo aver esordito da allenatore al Milan: risultato, lagunari promossi dominando il campionato e vincendo la Coppa Italia di Serie C. Però, la domanda è: Inzaghi, cosa potrà dare in più a questo Pisa? Lo sciapo campionato di Alberto Aquilani ha detto che comunque la squadra al massimo avrebbe potuto fare i playoff e nemmeno in una posizione privilegiata. Dunque, servono acquisti decisivi e importanti. Però pure una miglior valorizzazione di quel che di buono già c’è. Ad esempio, uno come Alessandro Arena, talentoso fantasista pescato un anno fa dal Pisa in C, nel Gubbio, avrebbe meritato sicuramente maggior spazio. Il 3 agosto, Arena festeggerà 24 anni, potrebbe avere l’età giusta per imporsi. A livello di mercato, con ogni probabilità, il regista-mediano Miguel Veloso, dovrà salutare, andando in scadenza di contratto, non sembrano esserci spazio per lui: ha 38 anni, una carriera strepitosa alle spalle ma non giungono segnali di rinnovo del contratto, anche perché il suo contributo nell’annata appena trascorsa è stato ridotto. Poi, la valorizzazione del terzino Tommaso Barbieri, contro-riscattato dalla Juve per 3.1 milioni, ha portato un discreto gruzzolo che potrà essere reinvestito sul mercato dove il Pisa è iscritto all’asta per avere Massimo Coda, il bomber principe della Serie B, 69 gol negli ultimi 4 campionati e forse, quel che più è mancato al Pisa targato Knaster è proprio il peso offensivo. Al resto, potrebbe pensarci Filippo Inzaghi. Curiosa la storia che s’intreccia col fratello Simone: da giocatori, Pippo pareva di un’altra categoria e Simone un comprimario del calcio. Da allenatori, i ruoli sembrano essersi invertiti, con Simone, ancora agli inizi della carriera eppure già onusto di gloria, mentre Superpippo, per vincere qualcosa, pare condannato a masticare solo il pane duro della B. Eppure, in ogni piazza della seconda serie dove viene chiamato, riesce a suscitare un entusiasmo unico perché le tifoserie amano il suo modo di dare tutto alla causa. E quella del Pisa avrebbe bisogno di un condottiero come lui che risollevi una squadra e una piazza a cui manca forse soltanto il manico giusto per inseguire quella Serie A che da queste parti manca dal 1991.