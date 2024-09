Pisa e Bonfanti: si può sognare!

TORINO - Il Pisa vola in testa alla classifica della B, a quota 11, con un margine di due punti sulle tre inseguitrici: Brescia, Spezia e Sudtirol. Un trionfo per la squadra di Pippo Inzaghi che diventa a tutti gli effetti una pretendente alla A, anche diretta, visto il modo, tutto sommato semplice con cui s'è disfatto della Salernitana, all'Arechi, per giunta, col pubblico spazientito per l'inizio posticipato della gara di due ore e mezza a causa di problemi al Var. Una partita messa subito sui binari giusti. Il centravanti del Pisa, Nicholas Bonfanti, 22 anni, è stato il grande protagonista, una gara che gli ha permesso di diventare il capocannoniere della B con 4 reti, in solitaria come il Pisa. Ne aveva segnati già due: nel precedente turno, era andato a rete nella vittoria per 2-1 sulla Reggiana, ma aveva timbrato anche nella vittoria per 2-0 sul Palermo, quindi 9 punti conquistati dei 11 totali, portano la sua firma e arricchiscono un attacco che è il migliore della categoria, il Pisa ha già segnato 10 reti, media esatta di due a partita. Bonfanti è arrivato al club toscano lo scorso gennaio ma nella passata stagione faceva fatica a trovare spazio, in questa, giocando sempre ha già segnato il doppio dei gol realizzati nella seconda parte della scorsa annata, dove giocava con scarsa continuità. Insomma, può essere lui l'uomo che fa sognare Pisa, a caccia di una Serie A che per il club nerazzurro manca dal 1991. Di sicuro il Pisa non partiva fra le squadre favorite ma Bonfanti sta facendo diventare la squadra toscana una delle possibili pretendenti alla A, specie dopo una vittoria come quella di Salerno (2-3, a segno anche Tramoni per il Pisa, Tongya e Simy su rigore per i campani), che dona autostima al gruppo nerazzurro, non si vince per caso all'Arechi, ci vogliono i numeri. E Bonfanti ce li ha tutti, lo aveva già dimostrato in due stagioni e mezzo al Modena anche se alla fine era dovuto andare a Pisa a cercar gloria. Vuoi vedere che ora la sta trovando? Per un'ulteriore conferma, aspettare il prossimo turno, quando il Pisa (e Bonfanti) ospiteranno il Brescia di Maran, secondo a due punti, dunque sarà in palio il primato in classifica e forse qualcos'altro in più.