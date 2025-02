A Pisa la colonia danese che fa godere Berggreen

Una volta, c’era il Milan degli olandesi. Oppure, l’Inter dei tedeschi. Se la squadra di Filippo Inzaghi andrà in Serie A, magari in tanti parleranno del Pisa dei danesi. Il club toscano negli ultimi mesi ha creato una sorta di colonia di giocatori provenienti dalla Danimarca che stanno dando il loro contributo al grande campionato del Pisa, mai come oggi vicino al ritorno in quella Serie A che da quelle parti manca addirittura dal 1991: oggi il Pisa è vice-capolista, staccato di 7 punti dal super Sassuolo e con un margine di 4 lunghezze sullo Spezia terzo. Un bel campionato, con una squadra che non è molto dissimile da quella che nella scorsa stagione mantenne la categoria con qualche patema. La maggiore novità, oltre a Inzaghi, sono i 4 danesi che hanno innervato la rosa. La scorsa estate, dal Como salito in A, è arrivato il mediano Oliver Abildgaard, 28 anni, cresciuto nell’Aalborg, passato poi per Rubin Kazan e Celtic Glasgow, prima di sbarcare in Italia al Verona e quindi al Como. Il suo contributo alla causa pisana dice 17 presenze in campionato, con 1 assist e 509’ giocati. Sempre per la mediana e pescato direttamente in Danimarca, dall’Aalborg, poco prima dello scorso ferragosto a Pisa è sbarcato Malte Hojholt, 23 anni, che in questa B si sta ben disimpegnando con 22 presenze, 1 assist e 989’ giocati, non male per un ragazzo che deve ancora completare la propria formazione. La stella dei quattro è il centravanti Alexander Lind, 22 anni, l’investimendo più oneroso del mercato estivo, circa 4 milioni versati al Silkeborg. Per essere alla sua prima stagione in Italia, anche lui non sta deludendo ed è il capo cannoniere di squadra con 6 reti (e 3 assist) in 1.337’ giocati. Potrebbe essere molto interessante vederlo in A, col fisico che si ritrova, andrebbe solo un po’ sgrezzato.