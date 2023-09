Nesta su Spezia-Reggiana: “Tre partite in una settimana? Non le gestiamo”

Reggiana e Spezia stanno vivendo un momento delicato e si scontreranno per cercare di mettersi alle spalle le difficoltà e riparte. Entrambe sono ferme a zero vittorie in Serie B , anche se i bianconeri hanno una partita in meno.

Nesta ha presentato la sfida in conferenza stampa, facendo chiarezza anche sulla condizione fisica della squadra e in particolare di Crnigoj. L'allenatore ha poi analizzato il momento colmo di partite e la gestione della rosa.

Spezia-Reggiana, conferenza Nesta

"Quella trascorsa è stata una settimana di pensieri e riflessioni. Con la Cremonese si è vista una buona squadra nel primo tempo, discorso diverso nella ripresa" - ha spiegato Nesta in conferenza stampa. L'allenatore ha poi proseguito facendo un'analisi sulla forma della squadra e degli infortunati: "La condizione degli ultimi arrivati, come Crnigoj che sarà convocato, sta crescendo. Da Riva invece si è fermato oggi e non so se ci sarà. Per Melegoni serviranno tempi più lunghi mentre Pajac sta rientrando piano piano visto che non giocava da dieci mesi.

Le tre gare in una settimana? Ci sono tanti punti in palio. Dobbiamo cercare di massimizzare ogni forza e ogni situazione. Tre partite ad oggi facciamo fatica ad affrontarle ma saremo pronti. Se meritavamo qualche punto in più? Quelli che abbiamo sono meritati. A volte capitano partite sfortunate o fortunate, ma alla fine i conti tornano. L’unica gara fatta male a livello di gioco è stata quella di Como, con il Cittadella la prestazione è stata giusta mentre con il Palermo dovevamo vincere e siamo rimasti sempre in partita. A Parma eravamo stanchi alla terza partita di fila ma credo sia stata studiata bene, con la Cremonese infine è suonato il primo campanello d’allarme importante nel secondo tempo, ma ne vedremo tante di gare come questa… La Serie B è fatta così".