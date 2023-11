Nesta: "Orgoglioso della mia Reggiana". E sull'incontro con Gilardino...

È un Alessandro Nesta rammaricato ma soddisfatto quello che ha parlato dopo la gara di Coppa Italia contro il Genoa di Alberto Gilardino . Il tecnico della Reggiana , alla vigilia del match, aveva fatto una speciale promessa in caso di passaggio turno e sfida agli ottavi contro la Lazio , squadra in cui è cresciuto e si è consacrato da calciatore. Non potrà però rispettarla: i romagnoli cadono dopo i tempi supplementari col risultati di 2-1.

Nesta tra Gilardino e Genoa-Reggiana

Così Nesta nella conferenza post partita: "La prestazione mi è piaciuta: oggi mi sono divertito, e credo lo stesso valga per i ragazzi. Nelle ultime partite la squadra è cambiata, oggi una gara di personalità. Le scelte di formazione? Frutto dell'emergenza: avevamo soltando due difensori centrali. Abbiamo deciso di rischiare il più giovane dei due. A quattro dietro facciamo fatica, e quindi ci siamo messi a cinque. L'auspicio è che questa gara ci dia uno spunto in più per il futuro. Sono stati tutti all'altezza oggi: non avevo dubbi che anche cambiando gli uomini avremmo fatto un'ottima partita, con qualità, e infatti è stato così. Sono sfide del genere che devono portare entusiasmo, anche a chi tendenzialmente gioca di meno. Nonostante il mancato passaggio del turno, per me resta una grande serata". Sull'incontro con Gilardino, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Milan e nell'Italia campione del mondo: "L'ho salutato prima della partita, in panchina era tranquillo: ho ritrovato lo stesso Gila che era mio compagno di squadra".