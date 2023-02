Diretta Reggina-Modena ore 14: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Una partita senza sconti, imperativo vincere per entrambe: Reggina e Modena si sfidano al Granillo, start alle ore 14. Gli amaranto non possono più sbagliare: la squadra di Filippo Inzaghi viene infatti da ben quattro sconfitte consecutive. Nonostante questo, alla vigilia del match è arrivata una conferma importante da parte del presidente Saladini. Anche i gialloblu cercheranno strenuamente il successo, per scalare posizioni in classifica e agguantare un posizionamento comodo in zona play-off.