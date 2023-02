Diretta Cosenza-Reggina ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo il fine settimana si torna in campo nel campionato di Serie B con il turno infrasettimanale. Alle 20:30 tra le partite in programma anche il derby calabrese tra Cosenza e Reggina. Due squadre agli opposti della classifica e alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi. La formazione di Viali per provare a uscire dall'ultima posizione in classifica, quella di Inzaghi per tenere il passo delle prime della classe. I padroni di casa dovranno dimenticare il 5-1 subito a Como, mentre gli amaranto dare continuità alla vittoria di Modena per confermare l'uscita dalla crisi.