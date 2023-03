Cosenza-Reggina, Inzaghi duro con i suoi: "Dobbiamo svegliarci"

Al 'Marulla' di Cosenza è andato in scena un derby davvero pazzesco. Un risvolto finale davvero inaspettato visto che al 90' la partita sembrava ormai incanalata a favore della Reggina. L'ingresso di Nasti nella ripresa ha rotto gli equilibri e ha consegnato, con una doppietta, la vittoria alla squadra di casa. Amaranto che hanno raccolto la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate e una caduta in classifica davvero inpensabile fino a qualche settimana fa. Al termine della partita ha parlato in conferenza Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina,