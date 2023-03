Perugia-Reggina, Inzaghi: "Ho chiesto tre anni per un motivo. Lasciate stare i giocatori"

Tre punti per ritrovare il sorriso, questo è il mantra che si recita sia nello spogliatoio del Perugia sia in quello della Reggina . Gli amaranto hanno vinto solo una delle ultime sette partite ed hanno bisogna di una vittoria per rimettersi in corsa verso la Serie A. Filippo Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa per non ripetere gli stessi errori commessi contro il Parma .

Perugia-Reggina, le dichiarazioni di Inzaghi

L'allenatore prima di analizzare la prossima sfida ha voluto fare una precisazione sulla squadra, sul campionato e sull'ultima partita: "Se ho chiesto tre anni di contratto è perché sono convinto che si debba fare un percorso prima di raggiungere certi obiettivi. Probabilmente ora ci siamo un po' dimenticati che abbiamo cambiato 20 giocatori, che siamo partiti un mese dopo, che non si deve sempre cercare un colpevole: anzi, vi dico, prendetevela con me e lasciate stare questi ragazzi che sono sesti in classifica. E se la sono giocata alla pari con club che hanno un'altra storia e un'altra struttura. Certo, dispiace per gli ultimi risultati, ma si deve essere realisti e remare tutti dalla stessa parte". Poi ha proseguito: Ora pensiamo al Perugia, una squadra molto aggressiva che si è tirata su, ma su questo non avevo dubbi. La cosa che ho detto ai ragazzi è di concludere questa stagione giocando con il sorriso. Noi ci abbiamo sempre creduto e dobbiamo continuare a giocare con grinta. E se siamo bravi questo momento ci renderà ancora più forti". Sugli indisponibili: "Ricci? Speravo di portarlo, ma era troppo rischioso. Ora sta bene, ma sarà con noi da lunedì (13 marzo). Sarà un recupero molto importante, in più non ci sarà Cionek. Gli altri ci sono tutti, ovviamente eccezion fatta per Obi: tra 15 giorni dovrebbe tornare, vedremo poi come starà, perché ha subito un infortunio molto complicato". Poi ha concluso in modo molto netto: "A fine stagione vedremo chi meriterà di restare alla Reggina".