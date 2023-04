Perugia-Reggina, conferenza Inzaghi: "Ripartiamo da Genoa". E su Menez...

La Reggina scende in campo al Renato Curi contro il Perugia : amaranto e grifoni di fronte per recuperare l'incontro che fu rinviato lo scorso 10 marzo a causa del terremoto che coinvolse l'Umbria. Una gara importante per entrambe le compagini, e con gli amaranto che proveranno a trovare i 3 punti per uscire da un periodo decisamente negativo con 4 ko consecutivi (contro Cosenza, Parma, Cagliari e, in ultimo, contro il Genoa dell'amico Gilardino ).

Parla Inzaghi

Alla vigilia del match, queste le parole del tecnico della Reggina Filippo Inzaghi: "Contro il Perugia sarà un match point importante per noi. L'unico modo di ripartire è seguendo la nostra gente, dopo un'ora dal fischio finale ancora cantavano. L'ottima prestazione con il Genoa ci deve far ben sperare, ma dobbiamo cambiare il risultato. Le ultime otto gare per noi sono come finali a partire dal Perugia che è una buona squadra e guidata da un ottimo allenatore come Castori".

Sui singoli: "Andiamo via in 24, non ci sono Pierozzi e Majer e Menez in dubbio, non si è allenato in questi due giorni. In campo andrà però chi è meglio della condizione".