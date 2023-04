Benevento-Reggina, conferenza Inzaghi: “Gara tesa, il mio messaggio da ex”

Condottiero del Benevento nel bene e nel male. Dalla promozione in Serie A nel 2020 alla retrocessione in Serie B un anno più tardi. Quella Serie B dove ritroverà i giallorossi da ex e da avversario, sulla panchina della Reggina. Filippo Inzaghi è pronto alla sfida che, forse, mai avrebbe immaginato di giocare: in ripresa con gli amaranto, reduci da due vittorie di fila, contro i campani che ritrova all'ultimo posto a 6 giornate dalla fine del campionato dopo il quarto cambio su quella che è stata anche la sua panchina. Tutto pronto per la sfida, valida per la trentatreesima giornata, contro il debuttante Andrea Agostinelli.

Benevento-Reggina, Inzaghi: "La prima di 6 finali" Attraverso il sito ufficiale della Reggina, Filippo Inzaghi ha presentato il match in programma domani, 15 aprile alle 14, allo stadio "Vigorito": "Il successo sul Venezia, rappresenta l’ennesima riprova di quanto questa Reggina abbia dei valori enormi ed indiscutibili, sotto tutti i punti di vista. Per applicazione e spirito di sacrificio quella di lunedì scorso è stata una delle migliori prestazioni del campionato, se non la migliore. Ci siamo ripresi ciò che meritavamo e siamo felici sia per noi stessi che per tutti coloro i quali hanno creduto in noi anche nei momenti più difficili e complicati. Restano sei finali per mettere il sigillo ad un qualcosa di grande, sono certo che daremo ogni goccia di sudore per togliere un sogno dal cassetto e trasformarlo in realtà".

Benevento-Reggina, Inzaghi: "Mi auguro che centrino la salvezza" Riecco il Benevento: "Non voglio sentire parlare neanche per un istante di impegno abbordabile, sarebbe autolesionismo puro. Di sicuro il Benevento ha incontrato delle grandi difficoltà che nessuno si sarebbe aspettato, visto che i loro obiettivi erano ben altri. Ciò nonostante, rimane una squadra di qualità con individualità di assoluto spessore, che può ancora salvarsi e punterà a sfruttare anche gli stimoli che a volte può dare il cambio di allenatore. Mi aspetto un avversario che domani scenderà in campo per giocarsi la partita della vita, e sotto questo punto di vista noi dobbiamo controbattere con lo stesso spirito". Il ritorno da ex: "Benevento è una di quelle piazze che porterò sempre dentro di me. Nel 2020 abbiamo riconquistato la serie A stracciando record su record, anche se resta il rammarico per non aver centrato, l’anno successivo, una salvezza in massima serie che a conti fatti avremmo strameritato. Sarà bello ed emozionante tornare in uno stadio che mi ha regalato sensazioni indimenticabili. Mi auguro con tutto il cuore che il Benevento possa centrare la salvezza". Le ultime dall’infermeria: "Restano indisponibili Obi, Ricci, Galabinov e Gagliolo, mentre abbiamo recuperato Majer".

