Pirlo, conferenza Parma-Sampdoria: "Presto vedremo Facundo Gonzalez"

Momento delicato per la Sampdoria . I blucerchiati non riescono ad uscire dalla crisi di risultati: 5 gare disputate, vittoria all'esordio e poi 3 sconfitte (tra cui quella nell'ultimo turno contro il Cittadella ) e 1 pareggio. Una situazione di classifica che si è fatta subito complicata, e per la quale mister Andrea Pirlo necessita una inversione di tendenza.

L'avversario che si presenta davanti per provare a risalire la china non è, però, dei più semplici: di fronte ci sarà il Parma, forte di 4 vittorie e 1 pareggio in 5 giornate.

Pirlo presenta Parma-Sampdoria

Così, alla vigilia del match, Pirlo ha presentato l'incontro in sala stampa: "Giocano insieme da qualche e sarà un match complicato per noi. Loro sono una grande squadra ma noi vogliamo uscire da questo momento difficile. Sappiamo le nostre difficoltà ma è importante remare verso un'unica direzione tutti insieme. La pressione è normale ci sia, ma sin dall'inizio siamo stati chiari. Dopo la partita col Cittadella abbiamo avuto un confronto con la squadra, volevo capire le eventuali difficoltà. In settimana ci siamo allenati bene e sono fiducioso". Sulla possibilità di vedere Facundo Gonzalez: "Viene da un campionato diverso ed è un ragazzo giovane. Ha bisogno di adattarsi ai nuovi metodi di lavoro ma è un ragazzo intelligente e ha tanta voglia di dimostrare. Presto lo vedremo in campo".

Sul modulo: "Noi vogliamo portare in campo le nostre idee. La difesa sarà sempre a quattro, come sempre. Vogliamo dimostrare la nostra identità giocando le partite a viso aperto. E' importante giocare da dietro per creare spazi e colpire". Sui tifosi: "Ci hanno sempre dato grande appoggio e lo faranno sempre. Abbiamo un debito verso di loro e dobbiamo ripagarli sul campo. Domani contro il Parma ci sarà un bel clima: tutti vorrebbero giocare partite così". Sui giocatori esperti: "Abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori. Ci sono tanti giovani ma devono essere trascinati da quelli con più esperienza". In chiusura sull'attacco: "Esposito e De Luca hanno recuperato e verranno con noi, così avremo anche qualche soluzione in più a gara in corso".