Pirlo: "Samp, non potevamo fallire! Facundo Gonzalez mi ha colpito..."

Vittoria che vale molto più di 3 punti quella ottenuta dalla Sampdoria . Al Ferraris i blucerchiati battono per 2-0 il Cosenza : decisiva la doppietta nella ripresa messa a segno da Fabio Borini . Un successo che dà una boccata d'aria alla Samp, che sale così in classifica a 7 punti, trova la seconda vittoria in campionato dopo 8 giornate di soli pareggi e sconfitte e, soprattutto, regala la prima gioia casalinga ai suoi tifosi. Non può che essere soddisfatto Andrea Pirlo nel post gara.

Sampdoria, Pirlo: "Dovevamo vincere"

Così il tecnico blucerchiato in conferenza stampa, esordendo subito sull'episodio del rigore: "Il Cosenza veniva da un buon momento, ha fatto la sua partita. A volte le gare si sbloccano con degli episodi, questa volta è successo a noi. Mi è piaciuto lo spirito che ha messo in campo la squadra, che si è tolta un macigno da dosso vincendo finalmente davanti ai nostri tifosi: vincere in casa è stata una liberazione, ci tenevamo. Nelle due settimane della sosta c'erano state delle buone indicazioni, eppure oggi avevamo in campo un portiere del 2002 e due centrali del 2003: siamo una squadra giovane, giocare con questa pressione non era facile. Cosa ho detto all'intervallo? Che dovevamo trasportare il pubblico, che era il momento giusto per trovare la vittoria: avevo capito che eravamo in partita. Oggi c'erano tutte le componenti per vincere, non potevamo davvero sbagliare". Pirlo si è lungamente soffermato anche sui singoli...