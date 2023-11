"Pirlo, alla Juve la formazione te la faceva Ronaldo!": Samp, sfogo tifoso

La sonora sconfitta per 4-0 rimediata dalla Samp per mano della Salernitana in Coppa Italia ha impedito a Pirlo il ritorno da ex all'Allianz Stadium e lo ha gettato in un'amara contestazione da parte dei suoi tifosi. L'ex allenatore della Juve dopo il ko della sfida dell'Arechi ha infatti subito la rabbia di alcuni sostenitori blucerchiati che stavano aspettando il ritorno della squadra all'aeroporto Cristoforo Colombo. Le parole rivolte all'indirizzo dell'ex bianconero sono state durissime: "È un grande uomo, ma come allenatore non capisce un c… A Torino nella Juventus la formazione gliela faceva Ronaldo".