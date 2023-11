Sampdoria, Pirlo: “Società? Manfredi ha parlato con tutti”

Dopo la sconfitta contro la Salernitana in Coppa Itala , la Sampdoria avrà l'opportunità di rifarsi contro una big del campionato. Pirlo troverà il suo ex compagno Corini (hanno giocato insieme a Brescia), che sta trascinando il Palermo in campionato. Il tecnico blucerchiato, dopo aver criticato la prestazione contro i granata , ha presentato la sfida contro i rosanero.

Sampdoria-Palermo, le dichiarazioni di Pirlo

"Il clima è di una squadra che attraversa un momento difficile. Lo sapevamo anche prima di Salerno, consapevoli di andare ad affrontare una squadra di Serie A con giocatori che magari avevano giocato poco e volevano mettersi in mostra. Dopo la partita ci siamo messi subito a lavorare" - ha spiegato l'allenatore blucerchiato. Poi ha proseguito sul supporto della dirigenza: "La società è sempre stata presente. Ieri ci ha fatto piacere che ci sia venuto a trovare Manfredi, ha parlato con tutti per avere un quadro generale. Ritiro? Siamo andati ieri sera per cercare di concentrarci dopo la partita di coppa. Era importante stare insieme per recuperare bene". Pirlo non sarà in panchina per squalifica, ma non avrà problemi a comunicare: "Mi spiace non essere presente in panchina. Dall'alto saremo sempre in contatto, come succede anche nelle altre partite con gli analisti. L'espulsione di Bolzano? È nata da un fallo laterale dove è stato fermato il gioco e non abbiamo capito il motivo. Prima c'era stato anche il rigore un po' dubbio. Ho esagerato nella reazione ma credo sia stato normale, pensavo di aver ragione in quel momento".

Sul Palermo: "È una squadra costruita per cercare di andare in A, hanno speso parecchio con l'obiettivo di essere promossi. Non abbiamo paura di nessuno, andiamo a giocarci la nostra partita. Siamo una squadra con grandi valori e stiamo cercando di portare a far vedere le qualità che abbiamo. Li affronteremo a viso aperto, nella testa dei ragazzi c'è grande tranquillità, ma anche grande consapevolezza". Infine su Corini: "Abbiamo condiviso una stagione a Brescia, avevo 16 anni e lui era tornato. Ci conosciamo da tanti anni, sono contento che stia facendo bene. Speriamo di dargli un bel dispiacere".