Pirlo, l'aneddoto di Corini: "Aveva 16 anni, era magrissimo e gli dissi..."

"La squadra ha energia e voglia". Nonostante la sconfitta interna contro il Lecco, Corini vede un Palermo in salute. Il 2-1 interno subito nell'ultimo turno è stato un passo falso inatteso, ma il rosanero hanno l'occasione di rifarsi a partire dal match contro la Sampdoria. Una gara difficile, complicata, ma da non fallire: trovare i tre punti sarebbe fondamentale per non perdere troppo le distanze dal primo posto occupato dal Parma. D'altro canto, invece, i blucerchiati sono arrivati in un punto dove non è possibile fare calcoli: i risultati fanno fatica ad arrivare e Pirlo è finito, insieme a Legrottaglie, sul banco degli imputati. Proprio sul tecnico dei liguri ha speso parole importanti Eugenio Corini, suo ex compagno di squadra ai tempi del Brescia con cui Pirlo ha debuttato in Serie A.