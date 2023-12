Pirlo, la sfida con Nesta e l'avviso a Esposito: "Lo faccio uscire dopo 15'..."

Reggiana-Sampdoria, la conferenza di Pirlo

"Guardiamo partita dopo partita. Il nostro obiettivo è sempre quello di giocare per vincere, imporre il nostro gioco" - ha spiegato Pirlo. L'allenatore della Sampdoria ha poi proseguito: "Anche la Reggiana è nella nostra situazione, sarà una partita da giocare con grande concentrazione e con tanta aggressività e determinazione". Su Nesta: "È un grande amico. Ci sentiamo spesso in settimana, siamo sempre in contatto. Mi farà piacere rivederlo, spero di essere più contento io a fine partita (sorride ndr). Per la prima volta ci affronteremo da allenatori dopo aver condiviso le stesse maglie. Ma la Samp viene prima di tutto".

Il tecnico blucerchiato ha specificato anche la situazione di Pedrola, che sta rientrando dopo l'infortunio: "Non ha avuto alcun problema. Il giocatore voleva essere più sicuro ed essere al 100% per rientrare in gruppo. Ha ancora paura e ha preferito andare in Spagna a fare un lavoro specifico per rinforzarsi. Non abbiamo fretta per farlo rientrare e giocare le ultime partite. Questa è una cosa concordata con il Barcellona. Rimarrà qualche giorno là e poi tornerà". Infine su Esposito e l'episodio dell'abbraccio dopo il gol al Lecco: "Deve sempre avere quell'atteggiamento e lottare su ogni pallone. Nella riaggressione è sempre fra i primi. Se continua a far gol tanto meglio. Se non interpreta bene la gara, esce dopo 15 minuti. Lo sa bene che non basta una partita per andare in alto. Glielo ripeteremo perché non può sbagliare".