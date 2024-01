Pirlo: “Sampdoria massacrata, non possiamo spendere sul mercato”

La Serie B torna in campo per la prima volta nel 2024. La Sampdoria aveva chiuso lo scorso anno con il pareggio ottenuto in pieno recupero contro il Bari , grazie ad un gol di Sebastiano Esposito . Altro match ostico per i blucerchiati, che domani saranno di scena al Pier Luigi Penzo: di fronte il Venezia di Paolo Vanoli , una delle grandi rivelazioni del campionato cadetto in corso.

Samp, Pirlo e gli infortuni

A presentare la sfida sponda Sampdoria, in conferenza stampa, Andrea Pirlo: "Ripartiamo con lo stesso spirito: non abbiamo mai voluto guardare a cose come gli infortuni, possono capitare e non vogliamo parlare di alibi. Abbiamo una squadra competitiva, chi c'è c'è e ci adattiamo con chi abbiamo. Siamo fiduciosi: abbiamo perso giocatori importanti, ma altri sono pronti a subentrare. Anzi, sarà l'occasione per chi ha giocato meno di mettersi in mostra". E a proposito di infortuni: "Non sappiamo bene il perché di questi ultimi stop. Quando torno da un periodo di sosta ci può essere qualche affaticamento, ma quella settimana si sono comunque allenati quindi non doveva essere così. Questi infortuni capitano a tutte le squadre, a noi ci stanno massacrando, ma andiamo avanti positivi".