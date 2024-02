Sampdoria e Pirlo, quanti guai tra errori e infortuni

Crisi di risultati e infortuni senza fine per la Sampdoria . I blucerchiati - che già devono fare i conti con le assenze di Borini, Esposito, Pedrola, Murru e Ferrari - perdono anche Ricci e non recuperano Vieira. L’ex centrocampista del Karagumruk - protagonista sin qui di una stagione deludente - starà fuori un paio di mesi per una lesione severa al muscolo bicipite femorale destro con interessamento della porzione tendinea. Stagione finita per Ronaldo Vieira , fuori da dicembre per una lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra: nel frattempo è subentrato un problema al tendine dello stesso adduttore che dovrà ora essere stabilizzato con un intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra.

Caos Sampdoria: l'errore che costa caro a Pirlo

Un altro caso di gestione non buona del recupero degli infortunati, dopo i tanti infortuni (e le non poche ricadute) della stagione che avevano già fatto tuonare Pirlo in questi giorni col riferimento agli errori commessi “dall’interno”. Sabato poi l’episodio grottesco del cambio di Piccini (che stava bene) per un errore di comunicazione “tra i due dottori”, come raccontato dallo stesso Pirlo. Cambio che aveva condizionato - con l’ingresso del giovane Leoni poi decisivo sulla mancata chiusura in occasione del pari bresciano - il risultato. Segnali tutt’altro che rassicuranti in una Sampdoria in cui i conti continuano a non tornare.

Disastro Samp, Piccini fuori per sbaglio e... pari. Pirlo: "Così non si può"