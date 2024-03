Esposito, torna l'arma salvezza di Pirlo: "Ma è sempre una conta"

Sugli infortuni: "Tutte le volte siamo qua a fare la conta di chi c’è e chi non c’è, siamo un po’ stufi di questo. Kasami ed Esposito dovrebbero rientrare, Piccini invece ha avuto un affaticamento dalla sfida con la Cremonese e non sarà a disposizione. Dobbiamo valutare Depaoli, anche lui non sta benissimo, ha avuto un po’ di influenza e vedremo se oggi si potrà allenare. Per il resto sono i soliti noti". Sui singoli: "Esposito non ha minuti nelle gambe e non possiamo rischiarlo. Kasami è rientrato l'altro giorno e sembra stare abbastanza bene". Poi è tornato sul discorso Verre: "Si è allenato bene, come quando è stato fuori: si è sempre allenato con grande voglia, sempre positivo. Penso possa avere la possibilità di rientrare e magari da titolare". In chiusura ha parlato degli schemi da calcio piazzato: "Lavoriamo spesso su queste situazioni, la maggior parte dei gol in campionato arriva da queste situazioni e dobbiamo cercare di sfruttarli al meglio perché sono i dettagli alla fine che ti fanno vincere. L’importante è chi li calcia: la percentuale per far gol è come si battono punizioni o calci d’angolo. In ogni partita però cerchiamo di mettere qualche schema diverso, in base a come difendono gli avversari, per trovare soluzioni".