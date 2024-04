Valentino Rossi e il tifo per la Sampdoria: Pirlo gli manda un messaggio

A sorpresa Andrea Pirlo ha invitato Valentino Rossi ad assistere ad una partita della Sampdoria. L'allenatore ha infatti condiviso il messaggio sui social del club doriano, accompagnato ad una maglia con il numero 46 dell'ex campione di MotoGP. Un invito che nasce dalle parole rilasciate da Rossi in uno speciale Sky per la vittoria dello scudetto dell'Inter, in cui aveva rivelato che la sua prima squadra è stata proprio la Sampdoria.

La rivelazione di Valentino Rossi sulla Sampdoria Parlando del suo tifo per l'Inter, il nove volte campione del Mondo si era lasciato andare a questa rivelazione: "Sono interista dal 1998, ma da giovane ero sampdoriano, quando ero piccolo. Poi nel 1998 quando è arrivato all'Inter Ronaldo il Fenomeno mi sono appassionato moltissimo di calcio. Da quel momento in poi sono andato a vederli tantissime volte a San Siro e da lì sono molto, molto interista". Delle parole che non sono passate inosservate in casa Sampdoria, con Pirlo che ha invitato Valentino Rossi a riscoprire il suo primo amore calcistico.

Sampdoria, Pirlo chiama Valentino Rossi: "Il primo amore non si scorda mai" L'ex centrocampista si è rivolto così a Valentino Rossi sui social, con una maglia della Sampdoria già pronta per l'occasione: "Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp il primo amore non si scorda mai. Ti aspettiamo a Marassi a vedere una nostra partita". Adesso non resta che capire se l'ex campione di MotoGP accetterà l'invito, presentandosi al Marassi per una delle ultime partite di Serie B o addirittura per gli eventuali playoff.

