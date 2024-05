Eriksson, pasillo d'onore dalla Sampdoria: in campo con i suoi ex giocatori

Tutti in piedi e tanti applausi per Sven-Goran Eriksson al "Lui Ferraris". Il club blucerchiato ha omaggiato l'ex allenatore, malato terminale (tumore al pancreas non curabile), ospite allo stadio per il match contro la Reggiana di Nesta. Fuori dal tunnel lo hanno accolto i suoi ex giocatori Bellucci, Bonetti, Chiesa, Evani, Lanna, Lombardo, Mannini, Salsano e Seedorf con un vero e proprio pasillo d'onore. In campo anche Roberto Mancini e il presidente Matteo Manfedi.