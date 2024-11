È Pedrola l’arma in più per l’ascesa della Sampdoria

GENOVA - Il ritorno in campo di Estanis Pedrola - per la Sampdoria attuale - è un po' come una luce nel buio , o come un sorso d'acqua nel deserto. E' vero, i blucerchiati hanno conquistato 5 risultati utili nelle ultime 6 partite e sono risaliti in zona playoff dopo un inizio campionato pieno di curve. E però nel contesto di una squadra che continua a mostrare enormi limiti sul piano del gioco e spesso in balia degli eventi - come testimoniato dalle due vittorie rocambolesche con Cesena e Mantova - un giocatore come lo spagnolo è merce rara. Un lusso autentico per il campionato di Serie B. Estro, dribbling, velocità e personalità nel saltare l'uomo: il 21enne catalano - grande intuizione di mercato dell'ormai ex ds blucerchiato Andrea Mancini (oggi proprio a Barcellona nella squadra tecnica di Deco ) - può diventare il vero top player di questa Samp.

"Pedrola, dove c... sei?"

Pedrola mancava dallo scorso maggio e gli sono bastati pochi secondi - in una gara grigia come quella di mercoledì a Cittadella - per riprendersi la scena. La Samp e il tecnico Sottil hanno anche reclamato per un episodio arbitrale dubbio a sfavore, un contatto in area nel finale tra Amatucci e lo stesso Pedrola: forse poteva starci il rigore, in ogni caso si è capito che un giocatore del genere può fare la differenza. Certo ora spetterà a Sottil trovargli la collocazione ideale, visto che il ruolo di seconda punta nel 3-5-2 non è congeniale a Pedrola. Un Sottil che nel dopo gara di Cittadella ha elogiato a chiare lettere lo spagnolo ("è entrato bene, subito incisivo, e crescerà") ma che poco prima del suo ingresso in campo aveva richiamato lo stesso Pedrola che si stava allontanando un po' troppo dall'area tecnica a bordo campo prima del cambio con Coda. Un Sottil nervoso con urla plateali al suo giocatore ("Pedrola, dove c... sei?") a raccontare - al di là dell'episodio in sè - la storia di una partita in cui il tecnico e la sua squadra non hanno mai trovato la via per battere un Cittadella combattivo ma inferiore a livello tecnico. "Dopo l'infortunio e l'operazione al flessore sono contento di essere tornato a giocare. Ho tanta voglia di tornare al mio livello, sto recuperando la condizione. Sono sicuro che presto sarò al meglio per aiutare la squadra. Ringrazio i tifosi per i tanti messaggi ricevuti, mi avete fatto svegliare ogni giorno più forte del giorno prima", dice lo stesso Pedrola.

Manfredi: "Samp è solida"

Resta aperto il caso dell'esclusione di Borini, rimasto in panchina anche nell'intera sfida del Tombolato: vicenda che non può essere spiegata solo con motivazioni tecniche se è vero che il giocatore potrebbe trovare un'altra destinazione sul mercato di gennaio. E però alla Samp in campo un attaccante come Borini, soprattutto nelle giornate storte di Tutino e Coda, farebbe comodo. Qualcosa continua a non funzionare soprattutto a centrocampo: deludenti Yepes, Bellemo e Benedetti nel turnover in Veneto, probabile rientro domenica di Meulensteen dall'inizio così come di Kasami (contusione all'adduttore, oggi tornerà in gruppo). Intanto Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, in un’intervista a Sky ha ribadito l’impegno societario finalizzato alla crescita del club: "La situazione è solida. Abbiamo investito parecchio e continueremo a farlo. L’obiettivo della Sampdoria è essere la Sampdoria, una squadra di Serie A. Non abbiamo fretta, sappiamo qual è il nostro dovere. Sullo stadio crediamo di aver trovato la soluzione con una parte terza per mettere d’accordo gli interessi di entrambe le società genovesi".