La Sampdoria sembra aver blindato la difesa – non subendo gol nelle ultime tre partite in casa e scivolando nel mese di febbraio solo nella rocambolesca trasferta di Bolzano – ma per uscire dalla zona retrocessione deve pungere di più. Sono solo 9 le reti realizzate dai blucerchiati, in 11 partite, durante la gestione