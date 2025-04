Evani carica Samp: “Non basta il prestigio". Poi svela le condizioni di Coda

La Sampdoria è pronta a tornare in campo dopo il rinvio della scorsa giornata di Serie B in seguito alla morte di Papa Francesco. I blucerchiati devono dare continuità alla vittoria conquistata contro il Cittadella ed Evani ha caricato l'ambiente. La prossima sfida contro la Carrarese sarà fondamentale per riaccendere le speranze salvezza e con una vittoria i liguri andrebbero proprio a pari punti con il loro prossimo avversario. L'allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Carrarese-Sampdoria, conferenza Evani

Evani ha parlato della settimana stravolta dalla morte di Papa Francesco: "È stata particolare. Era anche doveroso che tutto lo sport si fermasse per la perdita di un personaggio mondiale. Da una parte ci ha un po’ interrotto il ritmo delle partite ma dall’altra abbiamo avuto più giorni per migliorare alcuni meccanismi nelle due fasi.Non mi sono neanche informato e non ho guardato il calendario per vedere se uno avesse dei vantaggi o meno. Io mi focalizzo sulla prima partita che abbiamo. Poi penseremo al resto”. Sulla Carrarese:“Conosco sia la precedente proprietà della famiglia Grassi, del ds Devoti ma anche questa nuova. Ho avuto la possibilità di vedere l’allenatore lavorare l’anno scorso. È una squadra che in casa ha fatto il maggior numero di punti. Cercheremo in tutte le maniere di essere superiori sul campo e anche nel risultato. Problema sintetico? Giocare sul sintetico cambia un po’ il modo. Per chi ha dei problemini fisici li può portare un po’ più all’evidenza. Questa settimana abbiamo risparmiato alcuni giocatori ma ora sono tutti disponibili e disposti a giocare”.

Le condizioni di Coda e Borini e la classifica

Evani ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di Coda ieri che ha preso una botta: "Come sta? “Stamattina era già a posto. C’era qualcuno che ha un principio di pubalgia e per questo gli abbiamo risparmiato qualcosa”. Su Borini: “Sta cominciando ad aumentare il ritmo e anche la condizione. Chiaramente è un giocatore le cui qualità tecniche non si discutono”. Poi ha concluso caricando la squadra per cercare di vincere lo scontro diretto per la salvezza: “La posizione di classifica (fuori dalla zona playout) non torna per il prestigio della società e per gli interpreti. Io credo ad un calcio di merito. Se saremo più bravi di loro meriteremo di vincere, sennò non ci voglio neanche pensare”.