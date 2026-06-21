Corradi in pole per la panchina della Sampdoria: 'benedizione' di Allegri per l'ex attaccante

La Sampdoria cerca stabilità. Dopo aver vissuto le ultime stagioni in maniera molto altalenante , il club blucerchiato è pronto a ripartire e sembra aver individuato il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta dell'ex attaccante Bernardo Corradi . È lui il primo nome della lista per prendere il posto di Attilio Lombardo, che ha traghettato la squadra fino al termine della stagione, chiudendo il campionato di Serie B al tredicesimo posto con 44 punti conquistati. Il cinquantenne ha un legame particolare con Massimiliano Allegri e la maglia azzurra.

Bernardi in pole per la panchina della Sampdoria

La Sampdoria sta ancora lavorando per individuare il nuovo allenatore. Dopo il no ricevuto da Fabio Pecchia, Bernardo Corradi è balzato in pole nelle preferenze della società genovese. Lunga carriera da calciatore alle spalle, per il cinquantenne si tratterebbe della prima vera esperienza in panchina. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, infatti, l'ex attaccante di Lazio e Manchester City ha avuto una lunga trafila nel settore giovanile dell'Italia. Partito dall'Under 16, è arrivato fino all'Under 20 (allenata per sette partite dall'agosto del 2024 al giugno del 2025).

La Sampdoria pensa quindi a lui per affidargli la panchina, dopo che era stato cercato anche dalla Carrerese (prima di virare su Gabriele Cioffi). I blucerchiati cercano stabilità in panchina dopo aver cambiato tre tecnici nella stagione appena conclusa. Massimo Donati ha allenato la Sampdoria per le prime otto giornate, poi è stato sostituto da Angelo Gregucci (affiancato da Salvatore Foti). Attilio Lombardo è stato il traghettatore da marzo fino al termine della stagione.

Il legame con Allegri

Nel giugno del 2025, Bernardo Corradi ha salutato l'Italia U20 con un toccante messaggio rinunciando a guidarla nei Mondiali di categoria. Una scelta dettata dal fatto che lo attendeva il Milan di Massimiliano Allegri. Nella sua seconda avventura in rossonero, terminata con l'esonero all'indomani della fine del campionato, l'allenatore toscano ha voluto che il classe 1976 fosse un suo collaboratore tecnico. Adesso, forse, l'opportunità di spiccare il volo da solo.