Sassuolo, svelata la terza maglia in collaborazione con Puma

La maglia prende ispirazione dalle ceramiche e dalle piastrelle tradizionali dell’area della città di Sassuolo, conosciuta mondialmente per queste eccellenze. Il distretto della ceramica di Sassuolo è stato stabilito ufficialmente del 1741, con la prima azienda finanziata dal duca Francesco III d’Este, ed è ora il migliore in Italia e uno dei più famosi in tutto il mondo per le ceramiche di alta qualità. Come prova dell’elevatissima qualità dei nostri prodotti, circa l’80% di ciò che viene prodotto in questa area viene esportato all’estero: nel 2023 sono stati prodotti 373,7 milioni di metri quadrati di piastrelle nel distretto di Sassuolo, e 284,8 di questi sono stati acquistati da stranieri. Mapei, proprietaria e main sponsor del Sassuolo, è stata fondata nel 1937 ed è diventata rapidamente pioniera nel settore.