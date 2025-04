Grosso: "Sassuolo società seria, Berardi trascinatore. Tra Pisa e Spezia..."

"Sono stato contentissimo di aver accettato questa sfida" è un Fabio Grosso al settimo cielo quello intervistato da Sky Sport. E come biasimarlo. Una promozione in Serie A del suo Sassuolo conquistata dopo una calvacata incontrastata. L'allenatore neroverde ripercorre l'esperienza alla guida di Berardi e compagni dagli albori: dalla scelta di sedersi sulla panchina emiliana fino a un augurio speciale a un amico "campione del mondo", Filippo Inzaghi .

Sassuolo in Serie A, le parole di Fabio Grosso

"Sono stato contentissimo di aver accettato questa sfida – spiega Grosso –, in una società seria. Mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo affrontato tante difficoltà, soprattutto all'inizio, quando abbiamo cercato di essere performanti il prima possibile sul piano dei risultati. Visto adesso, credo che questo gruppo abbia fatto qualcosa di straordinario, e si tratta di una gioia che vogliamo condividere con tutti". Eppure il Sassuolo ha perso molti scontri diretti: "Ho sempre cercato di sfruttare queste sconfitte - aggiunge l'allenatore - come spunti positivi, perché affrontavamo squadre forti e dunque erano momenti utili per la crescita del gruppo. Le difficoltà servono sempre per arrivare nel modo migliore al proprio traguardo".

Un elogio in particolare l'ex Juve lo tributa ai suoi ragazzi: "Avere giocatori bravi è determinante, ma non basta, perché serve che si mettano a disposizione gli uni degli altri. Ci siamo calati nella mentalità di un campionato che nasconde mille insidie. Se entri nella scia giusta, la mantieni; se la sbagli, tornarci dentro è difficilissimo. Merito ai giocatori, sia a quelli che conoscete, sia a quelli che conoscete meno". E su Berardi: "È stato importantissimo. È tornato con una ferocia e una determinazione incredibili. È stato un vero trascinatore". E conclude con un augurio a Inzaghi, tecnico del Pisa secondo in classifica: "Sarei contento se anche Pippo riuscisse a centrare la Serie A. Ma non dobbiamo dimenticare l'incredibile stagione che sta facendo lo Spezia, una squadra che lo scorso anno ha lottato per non retrocedere e ora è in corsa per tornare nella massima serie".