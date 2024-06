Spezia: quel tesoretto per ripartire

TORINO - Aperto il cantiere dello Spezia che verrà. Dopo la rocambolesca salvezza ottenuta con Luca D’Angelo in panchina, la società dei Platek prova a ripartire per mettersi alle spalle l’ultimo anno e mezzo vissuto pericolosamente e dare al tecnico pescarese una squadra in linea con le sue ambizioni e quelle della piazza. Il colpo grosso potrebbe essere ottenere dall’Inter l’attaccante Sebastiano Esposito che nell’ultima stagione, in prestito alla Samp, ha lasciato intravvedere numeri importanti, potrebbe diventare un giocatore di livello importante, anche se spesso viene fermato da qualche problemino fisico. Tuttavia, la Samp farà di tutto per riottenerlo dall’Inter, senza contare che il giocatore potrebbe avere ambizioni da Serie A, legittime, visto che dopo l’ultima stagione Esposito potrebbe essere a un passo dallo sbocciare. Però, prima di comprare, come al solito bisogna vendere. E lo Spezia ha un “tesoretto” mica da ridere, col quale finanziarsi per bene il mercato. Acquistato a titolo definitivo dal Pisa il mediano ungherese Adam Nagy, giunto dai nerazzurri lo scorso gennaio, c’è da capire quanto gli aquilotti possano ottenere dai giocatori che rientrano dai prestiti. E ci sono nomi importanti, riuscire a venderli, vorrebbe dire ottenere la pilla giusta per fare uno squadrone che possa puntare all ritorno in quella A persa proprio un anno fa. Alcuni potrebbero anche restare ma l’esperienza della passata stagione insegna che non si possono trattenere giocatori controvoglia, che per quanto possano essere di categoria superiore, in B proprio non ci vogliono stare, e allora meglio venderli. L’Atalanta non ha riscattato il difensore svedese Emil Holm e potrà essere un pezzo fra i più preziosi di quelli da mettere in vendita. Altro giocatore sul piede di partenza è il portiere polacco Bartolomejj Dragowski, da gennaio in prestito al Panathinaikos che potrebbe avere offerte dalla Serie A, anche se i greci sembrano interessati a confermarlo. Altro polacco, il centrocampista Szymon Zurkowski, era in prestito all’Empoli: alla prima giornata coi toscani, fece addirittura una tripletta, poi s’è visto meno, ma dovrebbe avere mercato in A, al di là del prezzo di riscatto di 5 milioni di euro che l’Empoli pare non voglia esercitare. Ll’esterno Simone Bastoni, prodotto doc del vivaio aquilotto, ha un contratto fino al 2025, rientra dal prestito all’Empoli e potrebbe essere una carta importante per D’Angelo, sempre che non venga rimesso sul mercato, visto che va in scadenza fra un anno.