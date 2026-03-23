Donadoni, risolto il contratto con lo Spezia: scelto il successore

Spezia-Donadoni, addio ufficiale: il comunicato

A ufficializzare l’addio è stato il club con una nota che chiarisce i contorni della decisione: "Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l'allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra. Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l'impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali". Parole che raccontano di una rottura senza strappi, maturata dopo un confronto diretto tra le parti e dettata esclusivamente dalla necessità di dare una scossa a un ambiente in difficoltà. Determinante, come detto, l’ultima battuta d’arresto contro la Juve Stabia, che ha certificato le difficoltà di una squadra incapace di trovare continuità di risultati e identità di gioco. Il penultimo posto in classifica rappresenta un campanello d’allarme troppo evidente per non intervenire.

Spezia, scelto D'Angelo per la panchina

Per la panchina, lo Spezia ha deciso di affidarsi nuovamente a Luca D’Angelo, chiamato a risollevare le sorti della stagione e a tentare una risalita che, seppur complicata, resta ancora possibile. Una scelta nel segno della continuità e della conoscenza dell’ambiente, con l’obiettivo di invertire rapidamente la rotta. Questo il comunicato: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico. Bentornato Mister!".