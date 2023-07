Ternana, Lucarelli ritorna in panchina: il comunicato

Sul campo, invece, c'è stato l'alternarsi sulla panchina: il 21 giugno è stato sollevato dall'incarico Lucarelli, dopo qualche screzio con il presidente, e al suo posto è stato richiamato Andreazzoli che, dopo pochi giorni ha rassegnato le sue dimissioni vista l'incertezza sul futuro della società e del progetto. I rossoverdi, dopo nemmeno un mese, hanno deciso di richiamare il tecnico livornese sulla panchina della Fere.

Ternana, Lucarelli: il comunicato

Il club umbro ha comunicato la scelta con una nota ufficiale sul proprio sito: "La Ternana Calcio comunica di aver affidato al signor Cristiano Lucarelli ed al suo staff la conduzione tecnica della prima squadra rossoverde. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostro allenatore ed a tutti i suoi collaboratori". Nemmeno un mese dopo e l'allenatore livornese è pronto a riprendere in mano la squadra per il prossimo campionato di Serie B.

Un segnale di quello che sta succedendo in casa Ternana con i tanti tifosi preoccupati dal mercato, dopo la cessione di uno degli uomini simbolo della squadra (Partipilo ceduto al Parma, oltre a Di Tacchio andato al Sudtirol) e dal possibile ingresso in società di Ferrero, l’ex proprietario della Sampdoria ha più volte partecipato alle riunioni per definire la cessione della società rossoverde. Dopo che sarà ufficiale il cambio di proprietà (tra il 15 e il 20 dovrebbe arrivare la fumata bianca) arriveranno anche per le prime notizie di mercato in entrata con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi e ridurre l'età media della rosa.