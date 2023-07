La Ternana cambia proprietà: Guida presidente, confermato Lucarelli

A ufficializzare l’importante novità è stata la stessa società rossoverde, che milita in Serie B, attraverso un comunicato ufficiale comparso sul sito della Ternana.

Ternana, Guida: "Questo club ha storia e tradizione"

All’interno della nota le prime parole da presidente della Ternana di Nicola Guida: “Sono onorato di questo nuovo incarico. Ringrazio il sindaco Bandecchi per aver lasciato una società sana. Da oggi inizierò ufficialmente il mio lavoro per la Ternana Calcio. Sarò a Terni per definire il Consiglio di Amministrazione e lavorare alla parte sportiva. Siamo un po’ in ritardo ma recupereremo con l’aiuto dei nostri straordinari tifosi”.

Guida ha poi aggiunto: “La Ternana Calcio ha una storia e una tradizione che pochi nel calcio hanno. Questo è un connubio che non si compra, ma si costruisce nel tempo. Tutti mi hanno parlato di un pubblico appassionato che ama la propria squadra in modo viscerale. Ora abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, sappiamo che non sarà una stagione facile ma vogliamo comunque toglierci delle belle soddisfazioni. È il momento di lavorare, parlare poco e fare tanto”.