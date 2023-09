Parma, 5-0 al Catanzaro. Ternana ko contro il Como, Lucarelli furioso

Gol, spettacolo e anche qualche polemica nella domenica di Serie B ( qui i risultati degli anticipi ). Il Parma stravince 5-0 lo scontro diretto contro il Catanzaro , vola al primo posto in classifica e si dimostra ancora una volta la squadra da battere in campionato.

I calabresi compiono il primo passo falso stagionale, dopo un inizio da urlo. Il Como batte allo scadere la Ternana al termine di una partita pazza e piena di colpi di scena e polemiche, con un Lucarelli furioso per la rete annullata

Il Parma vola, furia Lucarelli

Nel big match della quinta giornata il Parma mette le cose in chiaro contro il Catanzaro e lo fa già nel primo tempo. Man e Benedyczak due volte calano subito il tris. La ripresa è solo una formalità e una doccia gelata per i calabresi, che subiscono prima il gol di Partipilo e poi il pokerissimo di Colak. Il Como vince agli sgoccioli, rimontando il gol di Raimondo con le reti di Odenthal. Esultanza tra le polemiche. Il motivo? Il gol annullato alla Ternana sullo 0-0 per fallo di mano sanzionato dal Var. Lucarelli si è sfogato nel post partita: "Mercoledì (20 settembre ndr), se nessuno mi darà spiegazioni, diserterò l'incontro con gli arbitri. Il gol era regolare, non puoi fischiare fallo di mano. Se stai 5 minuti e mezzo al var vuol dire che il dubbio ce l'hai, ma con il Var non puoi avere il dubbio. Sono tre anni che la Ternana viene perseguita".