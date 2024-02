Lo Spezia si salva al 94’: 1-1 con la Ternana, Pirlo e la Samp respirano

Tante emozioni e una classifica che non si muove: il posticipo di Serie B e match salvezza tra Ternana e Spezia termina 1-1 al "Liberati". Bianconeri e rossoverdi salgono a 22 punti e restano incollate all'Ascoli in una zona molto calda e che potrebbe costare la retrocessione diretta in Serie C. Tira un sospiro di sollievo la Sampdoria che tiene a distanza entrambe.

Ternana-Spezia, il racconto del match

Le due squadre si scambiano colpi come in un incontro di Boxe e ad incassarli ci pensa Iannarilli. Il portiere della Ternana si rende protagonista di diversi miracoli, il primo su Muehl dopo appena dieci minuti. Nel primo tempo la partita non prende ritmo e le occasioni sono poche. Al 47' ci pensa Falcinelli ad impegnare sempre il numero uno rossoverde. Al primo errore dello Spezia, ne approfittano i padroni di casa: sbaglia tutto Jagiello, Amatucci lancia Raimondo che viene steso da Zoet e Dionisi assegna l'inevitabile penalty! Dal dischetto si presenta Pereiro che calcia centrale e viene ipnotizzato dell'estremo difensore. Dopo diverse occasioni, la gara si accenda a un minuto dalla fine con Di Stefano che porta in vantaggio la Ternana. Lo Spezia però non si arrende e al 94' trova il pari con Di Serio al termine di un'azione confusa al limite dell'area.