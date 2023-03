Vanoli, schiaffi al suo Venezia: "Non capiscono, peggior partita finora"

Il Venezia esce con le ossa rotte dalla difficile partita contro la capolista Frosinone ( qui tutti i risultati della 28^ giornata di Serie B ). I ragazzi di Vanoli non trovano la vittoria da quattro partite e occupano al momento la sedicesima posizione in classifica. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa del momento delicato, senza troppi giri di parole.

Frosinone-Venezia, le dichiarazioni di Vanoli

Queste le parole dell'allenatore al termine del match: "Forse questa è stata la peggior prestazione da quando sono qua. Dopo il terzo gol mi sono limitato a osservare i ragazzi perché voglio che capiscano come superare le difficoltà perché l’allenatore non va in campo. Questa è una cosa su cui lavorare velocemente, dobbiamo capire quale sia il nostro campionato, non mi interessano gli elogi, ma i punti. Sto facendo fatica è fargli capire cosa sia la Serie B, lo ammetto. Ci sono tanti giocatori che, come il tecnico, vogliono giocare a pallone, ma ci sono gare in cui devi essere più sporco".