Serra ci risiamo! Vanoli come Mou, rosso e ira verso l'arbitro

Serra è tornato in campo ad arbitrare dopo i fatti successi tra Cremonese e Roma con Mourinho dove lui era il quarto uomo. Il fischietto è stato designato per la gara tra Venezia e Como . Dopo il pari di Candela , l'allenatore Vanoli si è lamentato di una perdita eccessiva di tempo del portiere ospite venendo ammonito dal direttore di gara. Cartellino che ha mandato su tutte le furie il tecnico che è scoppiato verso Serra .

Serra-Vanoli, l'episodio e le parole

Vanoli è scattato subito in campo in direzione di Serra ed è stato trattenuto a stento dai propri collaboratori prima di uscire su tutte le furie dal rettangolo di gioco. Un caos che ricorda molto la furiosa lite con Mourinho nel corso della gara tra Cremonese e Roma. Un episodio che vede ancora una volta protagonista l'arbitro Serra.

Al termine della partita ha parlato del fatto anche l'allenatore Paolo Vanoli: "Ho preso l’occasione per dire al quarto uomo che il loro portiere continuava ad andare a prendere tempo. In Inghilterra, quando il portiere perde tempo, viene ammonito, qui invece si offendono e vieni ammonito tu. O si vuole collaborazione o no; magari gliel’ho detto con toni veementi, ma il loro portiere continuava a perdere tempo. Non si può dire nulla ora; è già la seconda volta che chiedo qualcosa al quarto uomo e vengo ammonito".