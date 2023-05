Cagliari-Venezia, Vanoli: “Orgoglioso dei ragazzi, non cambierei nulla”

Cagliari-Venezia, le dichiarazioni di Vanoli

Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, un mese fa eravamo giù in classifica. Abbiamo spinto tanto per arrivare ad oggi e l’abbiamo giocata bene. Alle prime difficoltà, avendo poca esperienza, siamo andati in difficoltà. Non dovevamo perdere la testa, abbiamo messo paura al Cagliari facendo un gol e non siamo riusciti a pareggiare. Oggi non dobbiamo essere delusi, è un punto di partenza. Ci abbiamo creduto fino in fondo, i tifosi devono essere orgogliosi di noi, abbiamo lo spirito giusto per l’anno prossimo".