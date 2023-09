Vanoli, conferenza Brescia-Venezia: "Olivieri è arrabbiato, Pohjanpalo..."

Paolo Vanoli ha presentato in conferenza stampa Brescia-Venezia, valida per la sesta giornata di Serie B. Il match è in programma domani sabato 23 settembre alle 14 allo stadio "Rigamonti".

Reduce dal successo casalingo per 1-0 contro lo Spezia, valso il momentaneo comando solitario della classifica prima che il Parma operasse il sorpasso vincendo 5-0 a Catanzaro, il Venezia punta a confermarsi imbattuto ed pronto a dare la caccia alla quarta vittoria in campionato. Brescia-Venezia, Vanoli su Tessmann e Pohjanpalo Vanoli ha spiegato: “Dovremo stare attenti a tutto. Il Brescia è partito a quattro, ora con Fares e Dickmann è passati a cinque in mezzo. Dobbiamo prestare grande attenzione all’inserimento del trequarti, ma anche di Bianchi che è brevilineo e sa saltare l’uomo”. Si torna in campo: “Questi otto giorni ci hanno aiutato molto nella fase di recupero più che di lavoro. Questa settimana ci è servita per preparare anche la gara di martedì, ma al Palermo penseremo solo dopo il fischio finale. Il lavoro è stato di scarico più che di carico, quindi è stato utile anche per i nazionali come Tessmann che ha avuto viaggi lunghissimi o Pohjanpalo che ha speso tanto con la Finlandia. Abbiamo preparato la partita più sull’aspetto psicologico e mentale”.

Brescia-Venezia, conferenza Vanoli Olivieri arrivato in prestito dalla Juve: “Siamo contenti, stiamo facendo un grande lavoro anche con lui. Lo stiamo rimettendo in sesto, è come se stesse facendo parte del precampionato. È arrabbiato al punto giusto, i giocatori arrabbiati mi piacciono di più (ride ndr). Non do tempi di rientro, ho perso la cognizione, il preparatore mi ha detto che sta facendo sfide con Jajalo e le sta perdendo in questo momento (ride ndr)”.

